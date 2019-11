Toyota prezanton SUV-in e ri

Prodhuesi i njohur japonez i veturave, ka prezantuar SUV-in më të ri të tij për tregun e brendshëm.

Toyota Raize është një SUV i bazuar në platformën mekanike me kosto të ulët, DNGA, të përdorur nga ky prodhues për modelin e tij me çmime më të lira, Daihatsu.

Raize, po ashtu, vjen me motor benzinë 1.0-litër me tre cilindra e kapacitet prej 98 kuajfuqi, në kombinim me marshin D-CVT.

Gjithashtu, Toyota Raize, shpenzon karburant mesatarisht 5.4-litra në 100 kilometra në versionin me sistemin e tërheqjes me rrotat e përparme, dhe 5.7-l/100 km në versionin me sistemin e tërheqjes me të gjitha rrotat.

Sa i përket çmimit, Toyota Raize në Japoni kushton rreth 13.900 euro./ksp