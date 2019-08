Gara e madhe elektrike veçse ka filluar

Në skajin jugor të Brukselit, ku qyteti kthehet në periferi, e ardhmja e prodhuesit më të famshëm gjerman të automobilave po merr formë brenda një fabrike të veçantë.

Aty nuk ka tuba për zhurmë, mekanizma motorikë e rezervuarë për karburante. Ajo që “Grupi Volkswagen” ka në këtë fabrikë janë bateritë e renditura njëra pas tjetrës. 36 module baterish me madhësi sa të kutive të këpucëve, secila me një dozë qelizash litium-jon, janë të renditura nëpër pakot e gjata të baterive elektrike dhe shtrihen nën dyshemenë e çdo automobili sportiv të prodhuar.

SUV-i i parë elektrik nga brendi “Audi” i “Volkswagenit”, “e-tron”, mund të kalojë deri 400 kilometra me një cikël baterie dhe mund të rimbushet për gjysmë ore. Ka stil tradicional, interier luksoz e s’dëgjohet fare. “E-tron” ka qëllimin që të dëshmojë që një autoprodhues, i mbështetur gati plotësisht në motorët me djegie të brendshme që kur u themelua 82 vjet më parë, mund të prodhojë automobila elektrikë të cilët njerëzit do t’i duan dhe politika do t’i pranojë në kohën kur po mundohet të gjejë mënyra për t’u përballur me krizën klimatike, shkruan Koha Ditore.

Sukses do të nënkuptonte kur “Volkswageni” arrin të tejkalojë rivalët, në shitjet e automobilave elektrikë, ndërsa dështimi do të sinjalizonte fillimin e fundit për një kompani me rreth 665 mijë punëtorë e të ardhura vjetore rreth 265 miliardë dollarë.

"Volkswageni" s'është vetëm. Prodhuesit e automobilave në gjithë botën po shkatërrojnë planet e tyre të bizneseve për t'iu adaptuar një bote të re ku elektriciteti zëvendëson benzinën dhe naftën. Fabrikat po krijohen për të prodhuar automobila elektrikë. Kosto e lartë e zhvillimit të këtyre automobilave po detyron disa kompani të gjejnë partnerë e të kthejnë të tjera kompani në objektiva blerjeje. Nevoja për t'iu përshtatur standardeve më strikte të emetimit të gazrave në Kinë dhe Evropë ka bërë që shefat e kompanive t'i kushtojnë më shumë vëmendje politikave që po vendosen në Pekin ose Bruksel në krahasim me atë që po prodhojnë rivalët në Detroit ose edhe Wolfsburg, shtëpinë e "Volkswagenit"...

