Volkswagen T-Roc merr versionin “R”

Sektori SUV i Volkswagenit është zgjeruar me modelin e ri T-Roc R. Ky është modeli i dytë i divizionit “R”, duke iu bashkuar Golfit.

VW T-Roc R pritet të debutojë në mars në Geneva Motor Show, ndërsa do të rivalizojë direkt modelet Audi SQ2 dhe Cupra Ateca.

Modeli T-Roc është ndër modelet më të shitura të Volkswagenit, pas Golfit dhe Polos. Ai përdor edhe sistemin e njëjtë sikur të modelit Golf R, por vetëm se është më i lartë.

Nën kofano, modeli ka motor 2.0-litërsh me 296 kuajfuqi. Vjen me sistemin që tërheqë me të gjitha rrotat e me marsh DSG me shtatë shpejtësi. Volkswageni thotë se shpejtësinë nga 0 në 100 kilometra për orë, modeli e arrin për 4.9 sekonda, ndërsa top-shpejtësia e tij është 250 km/orë.

T-Roc R nuk është modeli më i shpejtë SUV i Volkswagenit. Më 2007 kompania pati lansuar modelin Touareg R50 me 345 kuajfuqi e motor 5.0-litërsh.