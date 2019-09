Moti sot në Kosovë

Mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat gjatë ditës së sotme do të krijojnë kushte për reshje lokale shiu.

Temperaturat minimale do të shënojnë rritje krahasuar me minimalet e ditëve të fundit, ndërsa temperaturat maksimale mbeten pothuaj konstante me ditët paraprake.

Minimalet do të lëvizin ndërmjet 9-10 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-21 gradë celsius.

Do të fryjë erë nga jugu dhe jugperëndimi me shpejtësi 1-9m/s.