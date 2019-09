Java e ardhshme fillon me shi

Në Kosovë, në pesë ditët e ardhshme do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat pasditen e së hënës do të krijojnë kushte për reshje lokale shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh. Reshje shiu parashihet të ketë edhe ditën e martë dhe të enjte.

“Temperaturat minimale do të shënojnë rritje krahasuar me minimalet e ditëve të fundit, ndërsa temperaturat maksimale mbeten pothuajse konstante me ditët paraprake. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 6-10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-25 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugu dhe jugperëndimi me shpejtësi 1-9m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Gjithashtu, sipas IHMK-së, indeksi UV mbetet i ulët deri mesatar, kështu që kushtet biometeorologjike do të jenë të favorshme për gjitha shtresat e popullatës, ndërsa reshjet e shiut do të ndikojnë shumë pozitivisht në fushën e bujqësisë, sidomos për përgatitjen e tokave për mbjelljen e kulturave vjeshtore.