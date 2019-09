...po vjen, edhe te QAFA!

Nuk ka të ndalur! Nga suksesi në sukses, nga puna në punë, kjo kompani nga Kosova, për çdo ditë e më shumë, është duke u rritur përbrenda dhe jashtë vendit.

Kësaj radhe, gjiganti i rrjetit të maketeve në Kosovë, Viva Fresh Store, do ta hap pikën e re, mu në qendër të kryeqytetit, në lagjen e njohur “...të Qafa” në Prishtinë. Viva Fresh Family, tashme do të jetë edhe më afër banorëve të kësaj pjese të qytetit, duke bërë të mundur, ofrimin e shërbimeve profesionale gjatë blerjeve të tyre. Qytetarët dhe banorët e kësaj lagjeje, nga SOT e tutje, do të kenë mundësin që të shërbehen për çdo ditë, me oferta dhe zbritje në gamën e gjerë të produkteve, duke përfshirë edhe pjesën e tekstilit në kategori të ndryshme.

Viva Fresh Family, vjen me standardet me të larta evropiane të blerjes, duke përfshirë një cilësi të garantuar për gjithë qytetarët dhe banoret e kësaj lagjeje. Tashme, për çdo ditë, banoret e kryeqendrës, do të shërbehen dhe furnizohen me produkte të freskëta, me një kosto shumë të ulët dhe tepër të arsyeshme. Pra, nga SOT, duke filluar nga ora 14:00, për të gjithë konsumatorët e saj, Viva Fresh Family, do të ofrojë shërbime cilësore dhe profesionale, në gjithë gamen e gjerë të produkteve të ndryshme.

Viva Fresh Store, si një kompani lider në Kosovë, do të vazhdojë të kujdeset që të jetë sa ma afër familjes suaj!

Faleminderit Prishtinë! Faleminderit Kosovë!

Ju mirëpresim në HAPJEN E RE...

Viva Fresh Family, Adresa: Rr. UÇK (të Qafa), Prishtinë.

(Artikull i sponzorizuar nga Viva Fresh Store)