Moti sot dhe parashikimi për nesër në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin që do të mbajë sot dhe si parashikohet të jetë nesër.

Në njoftimin për media thuhet se do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht vranët.

Në fushat barike do të ketë ngritje të vlerave, dukshëm mbi ato normale. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-27 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes dhe jugperëndimit me shpejtësi 1-5m/s.