Moti sot në Shqipëri

Moti vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash deri në mesditë, ku më të dukshme do të jenë në jug të vendit duke sjellë shira të përkohshëm. Herë pas here do të ketë stuhi afat-shkurta të erës, më të theksuara në zonat bregdetare.

Gjatë pasdites, shirat përfshijnë pjesën më të madhe të vendit. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin përmirësim gradual të kushteve atmosferike.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie vetëm ne vlerat maksimale te ditës duke u luhatur nga 17°C deri në 33°C.

Era do fryjë e forte ne toke dhe ne det me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke krijuar ne brigjet detare dallgëzim 6 ballë./tvklan.al