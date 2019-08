Nxehtë edhe në dy ditët e ardhshme

Nxehtë do të mbajë edhe në ditët vijuese në Kosovë, 30 dhe 31 gusht, ka njoftuar Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Sipas një njoftimi nga IHMK, situata meteorologjike me masat e ajrit me presion të lartë atmosferik, e të cilat origjinën e kanë nga Afrika do të kushtëzojnë mot të qetë dhe me diell edhe në ditët në vijim.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-33 gradë Celsius.