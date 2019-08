Drejtori i TKK-së i bashkohet Vetëvendosjes

Drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi, i është bashkuar Lëvizjes Vetëvendosje.

Lajmin për aderimin e Sopit në VV, e ka dhënë i pari i kësaj partie, Albin Kurti.

Ai në postimin e tij ndër të tjera ka paraqitur edhe veprimtarinë e Sopit.

Postimi i plotë i Kurtit:

Nga "Njeriu prej dheu" regjisor në Lëvizje

Ka diplomuar e magjistruar në Fakultetin e Arteve Dramatike në Universitetin e Zagrebit, në degën e regjisë së filmit dhe televizionit.

Agim Sopi, drejtori i Teatrit Kombëtar, prej sot është anëtar i VETËVENDOSJE!-s.

Qysh nga viti 1981 ai është marrë me punë profesionale në lëmin e teatrit dhe kinematografisë. Gjatë periudhës së ish Jugosllavisë, veprat e z. Sopi kanë qenë të kontestuara dhe të ndaluara politikisht.

Shfaqja 'Trungu Ilir', 'Verbimi i Samsonit', Varreza për Boris Davidoviqin' , 'Antigona', janë vetëm disa shfaqje të censuruara dhe të hequra nga teatri me motive politike. Kurse filmi i parë i gjatë 'Njeriu prej dheu' ka qenë i ndaluar me dekret të autoriteteve të kohës.

Pas luftës, z.Agim Sopi ka qenë pronar dhe producent i kompanisë AS Film Production, e cila ka realizuar (kryesisht me investime vetanake) disa filma artistik të metrazhit të gjatë dhe disa filma dokumentar.

Filmat e tij kanë qenë pjesë e përzgjedhjeve zyrtare të më shumë se 250 festivaleve të botës dhe kanë fituar mbi 130 çmime kinematografike.

Përveç filmit, z. Sopi ka realizuar edhe rreth 30 shfaqje teatrore në Zagreb, Tiranë, Shkup, Prishtinë. Shfaqjet e tij janë shpërblyer në festivale të ndryshme rajonale e ndërkombëtare.

Gjatë periudhës 2013 - 2017, z. Agim Sopi, ka qenë ligjërues i angazhuar i teorisë së filmit në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës ‘Hasan Prishtina’.

Z. Agim Sopi njihet edhe si skenarist dhe autor dramash. Ka shkruar skenarët 'Njeriu prej dheu' (bashkëautor me Fadil Hysajn), 'Kulla' (sipas tregimit të Anton Pashkut), 'Anatema', 'Terra Nichil', 'Agnus Dei', 'Rahela', 'Baby Lee' (sipas romanit 'Darka e fundit' të Roland Xhozes), 'Fytyra e bukur e botës që qante' (sipas romanit 'Lëkura e Qenit' të Fatos Kongolit), ‘o.Rest in Peace’ (sipas dramës së Jeton Nezirajt) etj. Po ashtu ka shkruar edhe dramat 'Muzgu i lirisë' dhe 'Presidenti lakuriq'.

Filmografia:

1. Pritja (1981) - film dokumentar (regjisor dhe skenarist)

2. Pelerina (1982) - film artistik sipas novelës së Dino Buzzatit (regjisor dhe skenarist)

3. Njeriu prej dheu (1984) - film artistik (regjisor dhe bashkëskenarist)

4. Lulepjeshkat e dashurisë (1988) - dramë televizive (regjisor)

5. Kulla (1990) - dramë televizive (regjisor dhe skenarist)

6. Përtej vdekjes (1999) - film dokumentar (regjisor dhe skenarist)

7. Vjeshta e trëndafilave (2000) - film artistik (regjisor)

8. Anatema (2006) - film artistik (regjisor dhe skenarist)

9. Agnus Dei (2012) - film artistik (regjisor dhe skenarist)

Agim Sopi ka realizuar mbi 30 shfaqje në teatrot profesioniste të regjionit me të cilat ka fituar 14 çmime të ndryshme teatrore. Ka realizuar shfaqjen ‘Juda Iskariotski’ të Leonid Andrejevit në Zagreb, shfaqjen ‘Kush e vrau Edgar Allan Poe-n’ të Laura Raidonis në Shkup, ‘Ditari i frikës’ nga Xhevat Karahasan me Teatrin Turk në Shkup, shfaqjen ‘Varreza për Boris Davidoviqin’ të Danillo Kishit me Dramën Serbe, shfaqjet ‘Trungu Ilir’ dhe 'Kutia e zezë’ të Sabri Hamitit, ‘Israelitë dhe Filistinë’ të Fan S. Nolit, ‘Princi i hijeve’ të Mehmet Krajës, ‘Teatri i vogël’ të Ymer Shkrelit, ‘Gjërat që s’preken’ të Rrahman Dedës, ‘Antigona’ të Sofokliut, ‘Doktor Faustus’ të Christopher Marloëe, ‘Motra e katërt’ të Janusz Gloëackit, ‘Dosja H’ të Ismail Kadaresë, ‘ e shumë të tjera në Teatrin Kombëtar të Prishtinës. Ka punuar edhe me teatrin e Gjakovës, Prizrenit, Ferizajt e Tetovës.

Në vitin 1994, me ftesë të Ministrit për Kulturë, z. Dhimitër Anagnosti, ka realizuar me Teatrin Kombëtar të Tiranës shfaqjen ‘Bregu i pikëllimit’ të Teki Dërvishit.