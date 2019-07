Moti sot në Shqipëri

Gadishull i Ballkanit po ndikohet nga qendra me presion të lartë atmosferik e cila po kushtëzon territorin e Shqipërisë me mot të stabilizuar.

Moti sot do të jetë me diell përgjatë ultësirës perëndimorë, ndërsa në juglindje vranësirat do të zhvillohen duke u pasuar nga reshje shiu të izoluara.

Era do të jetë me drejtim Juglindje (SE) me shpejtësi maksimale 7 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 3 me lartësi vale 0,3–0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rënie të lehtë.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 18/29°C

Zonat e ulëta 19/35°C

Zonat bregdetare 21/33°C