MPJ thotë se Kosova sivjet do të kryesojë me tri nisma rajonale

Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, ka pritur sot gjatë ditës në takim ambasadorët e disa prej vendeve anëtarë të nismës rajonale të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP).

Republika e Kosovës nga 8 korriku 2019 do të marr kryesimin e nismës rajonale të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), është e rëndësishme të theksohet se kjo po ndodh në të njëjtin vit kur Kosova tashmë ka kryesimin me Fondin e Ballkanit Perëndimor (WBF) dhe me Iniciativën Rajonale të Migracionit, Azilit dhe Refugjatëve (MARRI).

Pacolli vlerësoi se SEECP gjatë kryesimit të Kosovës në detyrë do të zhvillohet më tej si një shprehje e solidaritetit dhe përpjekjeve të shteteve pjesëmarrëse për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimin midis tyre dhe shteteve dhe strukturave tjera euroatlantike.

“Ne jemi të vetëdijshëm se do të ketë vëmendje shtesë ndaj Kosovës dhe rajonit në përgjithësi gjatë kryesisë tonë në SEECP. Unë jam shumë i vetëdijshëm për sfidat që do të kemi për shkak të marrëdhënieve të Kosovës me disa nga anëtarët”, tha ministri Pacolli, duke shtuar se ideja dhe synimi i Kosovës është që të përballojë këtë vëmendje në një mënyrë pozitive.

Ai, po ashtu, potencoi se Kosova është e vendosur të prodhoj lajme pozitive jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, gjatë kryesimit me SEECP.

Ai bëri të ditur të pranishmëve se prioritetet e Republikës së Kosovës do të jenë promovimi i kulturës dhe artistëve të rinj, si dhe të trashëgimia kulturore dhe harmonia fetare.

Sipas një njoftimi për medie, vendet anëtarë të SEECP janë Kosova, Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Turqia, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia, Bullgaria, Greqia, Moldavia dhe Rumania.

Kryesimi i SEECP është njëvjeçar dhe kryesinë e radhës e ushtron Kosova, duke filluar nga muaji korrik 2019.