Rritet bashkëpunimi mes Kosovës dhe Estonisë në fushën e mjedisit

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi ka pritur sot një delegacion të Ministrisë së Mjedisit të Estonisë, që kryesohej nga zëvendësministri Meelis Munt. Pas takimit, në një konferencë me gazetarët u tha se në takim është biseduar për sfidat mjedisore dhe bashkëpunimin mes dy shteteve.

Ministri Fatmir Matoshi rikujtoi se Kosova sivjet do të jetë shteti udhëheqës i organizimit të fushatës globale të pastrimit World Up Day, ndërsa për ketë Matoshi tha se u nevojiten përvoja si të Estonisë.

"Ne jemi shumë të nderuar e të respektuar që ketë vit si vend e udhëheqim këtë fushatë, por jemi shume të vetëdijshëm se na nevojitet përvoja e atyre që kanë udhëhequr vite me radhë. Gjithashtu folëm edhe për tema të tjera, sistemi i depozitave të shisheve në Estoni është i perfeksionuar, funksionon jashtëzakonisht mirë, kam qenë 3-4 ditë askund shishe nuk kam parë, kanë vlerë duhet me i kthy njerëzit ku i kanë marrë. Po ashtu edhe tema të tjera të cilat bashkërisht do të mundohemi t'i përmbledhim në një memorandum bashkëpunimi", tha ai.

Ndërsa Meelis Munt, zëvendësministër i Mjedisit në Estoni tha se diskutuan pikat në të cilat mund të arrijnë bashkëpunim.

"Në takimin tonë i diskutuam disa fusha në të cilat mund të kemi bashkëpunim dhe i nënvizuam pikat në të cilat do të kemi bashkëpunim në vitet në vijim. I caktuam disa pika ku mund të kemi bashkëpunim edhe e të afërt mes Kosovës dhe Estonisë. Kuptohet se mjedisi dhe mbajtja e pastër nuk njeh kufij dhe do të mundohemi qe së bashku të mbajmë çdo gjë pastër dhe mos të bëjmë ndonjë gabim, ka hapësirë për interes të përbashkët, dhe besoj se mund të bashkëpunojmë edhe më afër në aspektin e qeverisjes elektronike dhe aspektin e mjedisit. Gjithashtu e mirëpresim dhe çmojmë Kosovën qe ka marrë hapin të ketë udhëheqës në Ditën e Pastrimit për ketë vit, në shtator, kjo është një iniciativën qytetarie në formë globale që udhëhiqet nga Estonia", tha ai.

Delegacioni estonez sot do të ketë takime edhe me Sekretarin dhe udhëheqësit e departamenteve ku do të përcaktohen pikat konkrete të bashkëpunimit mes dy vendeve.