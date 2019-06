Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë u ka uruar Fitër Bajramin besimtarëve myslimanëve në Kosovë dhe gjithë atyre që e festojnë anekënd botës.

Me anë të një shkrimi, Ambasada ka uruar në gjuhën shqipe dhe disa gjuhë të tjera.

Ky është urimi i plotë:

To everyone who is celebrating Eid in #Kosovo & around the World: Me Fat Fitër Bajrami, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bayramınız Kutlu Olsun, Eid Mubarak.