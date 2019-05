Veseli ia prezanton idenë e Tribunalit për gjenocidin e Serbisë, ndihmës sekretarit gjeneral të OKB-së

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur sot në takim ndihmës sekretarin gjeneral të OKB-së për Evropë, Azinë Qendrore dhe SHBA, Miroslav Jenca, me të cilin ka diskutuar për proceset politike në Kosovë, arritjet e shtetit të Kosovës në shumë fusha dhe aspiratat në të ardhmen.

Kreu i legjislativit konfirmoi se shteti i Kosovës është i përkushtuar në avancimin e demokracisë së brendshme, zhvillimin ekonomik dhe rrugëtimin euro-atlantik.

Veseli shtoi se Kosova me politikën e vet të fqinjësisë së mirë, kontribuon në stabilitet, paqe, dialog dhe bashkëpunim në rajon. Kreu i Kuvendit tha në takim se nëpërmjet dialogun me Serbinë, Kosova synon arritjen e marrëveshjes obligative ligjore nga e cila Kosova do të njihet si shtet i pavarur dhe sovran nga shteti serb dhe në të ardhmen e afërt të bëhet anëtare me të drejta të plota e OKB-së.

Ai e ka informuar ndihmës sekretarin gjeneral të OKB-së edhe për nismën e tij në kuadër të ballafaqimit me të kaluarën dhe ndëshkimit të krimeve të luftës të bëra nga Serbia. Me këtë rast, ai ka kërkuar ndihmën e tij, që OKB-ja të marrë në konsideratë peticionin e vitit 2014 që përmban mbi 115 mijë nënshkrime, përmes të cilit kërkohet drejtësi për gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë.

Po ashtu, Veseli ka theksuar se është e padrejtë mospërfshirja e dhunës seksuale gjatë luftë së Kosovës, në raportet e përvitshme të OKB-së, duke shtuar se pa të vërtetën dhe pa drejtësinë, vështirë se mund të ketë paqe dhe pajtim. Sekretari gjeneral i OKB-së për Evropë, Azinë Qendrore dhe SHBA, Miroslav Jenca, foli për qëllimin e vizitës së tij, i cili ishte prezantimi i punës të Kombeve të Bashkuara në vend.

Sekretari gjeneral i OKB-së dhe Veseli po ashtu diskutuan për forcimin e bashkëpunimit midis vendeve të rajonit në Ballkanin Perëndimor.