Studentët e UP-së paralajmërojnë bllokimin e Fakultetit të Arteve

Parlamenti Studentor së bashku me Këshillin e Studentëve të Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, për sot nga ora 8:20 tek objekti i Dekanatit, kanë paralajmëruar se do të bllokojnë Fakultetin e Arteve të UP-së, për të kundërshtuar Bordin Drejtues dhe Menaxhmentin e UP-së.

Sipas tyre, këtë po do ta bëjnë sepse nuk u morën seriozisht asnjëherë kushtet tejet jo të mira në këtë fakultet, ku sipas tyre mungojnë shumë hapësirat adekuate, materiale dhe shumë gjëra të tjera për punën praktike që bëhet aty.

Ata kanë shprehur shqetësimin edhe për heqjen e akreditimit të shumicës së programeve.

“Ne po fillojmë që ta shprehim pakënaqësinë tonë me bojkotim të procesit mësimor nga Fakulteti i Arteve i cili ka mungesë të theksuar të kushteve elementare, sot paralajmërohen Bordi dhe Menaxhmenti i UP-së se do të bllokohet vetëm njëra njësi akademike e më pas do të vazhdojmë në javën që vjen me dy fakultete të tjera deri në bllokimin e të gjitha njësive akademike”, thuhet në njoftimin e Parlamentit Studentor.