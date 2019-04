Nesër opozita në Shqipëri sërish proteston, do të bllokojë akset kryesore

Nesër në orën 18:00, PD-LSI do të zhvillojë protestën e radhës, e cila nuk do të jetë përpara Kryeministrisë dhe Kuvendit, por në akset kryesore që lidhin Jugun dhe Veriun e vendit me kryeqytetin.

Burime për Report Tv konfirmojnë se opozita në Elbasan do të bllokojë aksin që lidh Juglindjen me Tiranën, zona e Jugut do të bllokohet në rrethrrotullimin e Sheqit të Fierit.

Protestuesit nga Veriu i vendit do të grumbullohen në Milot, ndërsa do të bllokohet edhe hyrja e Tiranës te sheshi 'Shqiponja', ndërsa një tjetër pikë që do të bllokohet do të jetë edhe ajo te Shkëmbi i Kavajës.

Ky është një skenar i përsëritur nga opozita, pasi edhe më parë ka bllokuar rrugët.