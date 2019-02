INSTAT: Taksa ndaj Serbisë nuk i ka rritur eksportet e Shqipërisë në Kosovë

Vendosja e taksës për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nga ana e Qeverisë së Kosovës që nga 21 nëntori i vitit të kaluar ka shtuar pritjet që eksportet shqiptare drejt Kosovës të rriten ndjeshëm. Por faktet flasin ndryshe, ndërkohë që deklaratat e zyrtarëve të lartë të Qeverisë së Kosovës lidhur me rritjen e eksporteve të Shqipërisë në Kosovë kanë rezultuar të jenë veçse propagandë.

Të dhënat e Institutit Shqiptar të Statistikave (INSTAT) tregojnë se vendet me të cilat eksportet e Shqipërisë kanë pasur uljen më të madhe për muajin janë Kosova, Italia dhe Spanja, shkruan Koha Ditore.

Rënia me terma mujorë e eksporteve të Shqipërisë në Kosovë është me 98.1%, ndërsa me terma vjetorë është 19.7%. Gjatë janarit të këtij viti u eksportuan drejt Kosovës vetëm 1.08 miliardë lekë (8.65 milionë euro) mallra, nga 2.14 miliardë lekë (17 milionë euro) të muajit paraardhës, pra në rënie me 98.1% në terma mujorë.

Rënia vihet re dhe në terma vjetorë, në 1.08 miliardë lekë ose 8.65 milionë euro gjatë muajit që lamë pas, nga 1.35 miliardë lekë ose 10.8 milionë euro të janarit të vitit 2018. Në terma vjetorë, rënia fiksohet në 19.7%... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.