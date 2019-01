Komuna e Tuzit bashkon subjektet shqiptare

Alternativa Shqiptare dhe Lidhja Demokratike Shqiptare në Mal të Zi kanë përfunduar me sukses misionin e filluar për bashkimin e subjekteve shqiptare për zgjedhjet lokale të 3 marsit për Komunën e Tuzit.

ASH, LDSH dhe UDSH i bashkoi Malësia dhe rëndësia e këtij procesi historik zgjedhor, ka thënë Nik Gjeloshaj, transmeton Malësia.

Të gjithë ne , së bashku me diasporën e realizuam Komunën e Malësisë, ndërsa bashkimi ynë ishte obligim moral dhe kombëtar, është shprehur Gjeloshaj, ndërsa ka shtuar se me këtë veprim, realizuam me sukses kërkesën bazë të qytetarëve shqiptarë. Jemi të sigurt që ky unifikim, përveç qytetarëve, do të përkrahet fuqishëm edhe nga diaspora jonë, kudo ndodhet.

Prezenca e tyre këtu në Malësi do ta konfirmoj angazhimin tonë të përbashkët për një Malësi shqiptare për jetë e mote.

Pavarësisht kritikave që kemi pasur, kjo klasë politike që sot bashkon shqiptarët në një koalicion, e ka dëshmuar se e do Malësinë, e kemi dëshmuar se kemi kapacitet ta drejtojmë dhe ruajmë Malësinë, amanet ashtu si na e lanë të parët, citon Malësia Nik Gjeloshajn.