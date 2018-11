Serbia merr në pyetje Radojiçiqin për vrasjen e Ivanoviqit

Policia e Serbisë, me kërkesë të Prokurorisë për krim të organizuar, ka zhvilluar një bisedë me nënkryetarin e Listës Serbe, Millan Radojiçiqin në lidhje me informatat e tij rreth vrasjes së Oliver Ivanoviqit, ka bërë me dije Ministri serbe e punëve të brendshme.

Nga Radojiçiq, Policia ka marrë deklaratën e tij në pajtim me kërkesën për mbledhje të informatave të nevojshme në lidhje me hetimin për vrasjen e Ivanoviqit, liderit të Iniciativës Qytetare SDP, transmeton Koha.net.

Gazeta serbe “Blic” mëson se ai është duke u marrë në pyetje në Beograd, ndonëse Ministria nuk ka treguar.

Prokuroria serbe urdhëroi dëgjimin e Radojiçiqit pas deklaratës së Prokurorisë së Kosovës lidhur me përfshirjen e tij në vrasjen e Ivanoviqit.

Kujtojmë se gjatë një aksioni policor të zhvilluar të premten në veri të vendit, ku u arrestuan 4 persona, Radojiçiqin Policia nuk kishte arritur ta gjente për ta arrestuar.

Ndërkaq dje, nënkryetari i Listës Serbe, në një deklaratë për media, tha se Policia e Kosovës nuk kishte shkuar për ta arrestuar atë, por për ta vrarë.