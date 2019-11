Asnjë ankesë në PZAP dhe Supreme për votat e fundit të diasporës – rezultatet finale priten nesër

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe Gjykata Supreme deri tani nuk kanë pranuar ankesa nga asnjë subjekt politik lidhur me rezultatet e mbrëmshme të numërimit të 1806 pako të fletëvotimeve të ardhura nga diaspora.

E mos paraqitja e ankesave nga subjektet politike për këtë proces i hap rrugë publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjet të parakohshme parlamentare të 6 tetorit.

Kryesuesi i sekretariatit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Mulë Desku për KosovaPress, ka deklaruar se nuk kanë pranuar asnjë ankesë nga subjektet politike lidhur me rezultatet e pakove të fletëvotimeve të diasporës që u numëruan mbrëmë pas miratimit të ankesës së Lëvizjes Vetëvendosje nga Gjykata Supreme.

“Deri në këto momente kur po flasim nuk është paraqitur asnjë ankesë nga subjektet politike lidhur me rezultatet e komunikuara mbrëmë nga numërimi i 1806 fletëvotimeve të ardhura nga diaspora. Shpresojmë që nesër të bëhet e ditur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit”, u shpreh Desku.

Edhe nga Gjykata Supreme kanë bërë të ditur përmes emailit për KosovaPress, se deri tani nuk kanë pranuar ankesë tjetër lidhur me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare.

“Ju njoftojmë se pas ankesës së fundit të pranuar me datë 04.11.2019 nga subjekti politik LVV për të cilën me datë 05.11.2019 Gjykata Supreme ka nxjerr një vendim, deri në momentin e përpilimit të kësaj përgjigje nuk kemi pranuar ndonjë ankesë tjetër lidhur me procesin numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare”, thuhej në shkresën e Supremes.

E në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se do t’i shpallin rezultatet përfundimtare gjatë ditës së enjte, nëse nuk do të ketë ankesa brenda 24 orëve në PZAP lidhur me administrimin e numërimit në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve.

Kështu ka thënë zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, sipas të cilit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme lidhur me shpalljen e rezultateve përfundimtare.

“Ligji për zgjedhjet e përgjithshme e lejon mundësinë që të bëhet ankesë brenda 24 orëve në PZAP lidhur me administrimin e numërimit në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve. Prandaj, duke e ditur se të martën rreth mesnatës është përmbyllur procesi i numërimit të fletëvotimeve sipas vendimit të Gjykatës Supreme, KQZ-ja është e obliguar që të respektojë këtë afat ligjor. Ashtu siç ju kemi informuar, KQZ-ja do të komunikojë me institucionet përkatëse për të marrë konfirmim se nuk kanë ndonjë çështje në shqyrtim dhe pastaj do të mund të shpall rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Nëse nuk do të ketë ankesa brenda këtij afati, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t’i shpall rezultatet përfundimtare gjatë ditës enjte”, ka thënë ai.

Ditë më parë, KQZ-ja nuk kishte proceduar për votim në QNR këto pako me fletëvotime, teksa Lëvizja Vetëvendosje fillimisht ishte ankuar në PZAP, e cila ankesën e kishte vlerësuar si të pabazuar.

Për këtë arsye, kjo parti dje ka dorëzuar ankesën tjetër në Gjykatën Supreme, e cila mori vendim për numërimin e 1806 pakove me fletëvotime nga mërgata.