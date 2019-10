Numërohen të gjitha votat e rregullta, VV prin e Nisma nën prag

Uebfaqja e KQZ-së ka bërë të ditur se janë numëruar 100 për qind të votave të rregullta nga zgjedhjet e 6 tetorit.

Vetëvendosje prin me 25.48 për qind të votave apo 202 mijë e 968 vota. LDK-ja është e dyta me 24.82 për qind të votave apo 197 mijë e 702 vota. PDK-ja është e treta me 21.24 për qind apo 169 mijë e 211 vota. Koalicioni AAK-PSD është subjekti i katërt me 11.57 për qind apo 92 mijë e 149 vota. Nisma-AKR-PD është në “teh” të pragut zgjedhor prej 5 për qind. Ajo deri tash ka 39 mijë e 495 vota apo 4.96 për qind.

40 mijë e 732 fletëvotime ishin të pavlefshme.

Tash pritet numërimi i votave me kusht dhe atyre të diasporës.