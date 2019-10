Osmani: Fitorja e LDK-së pas 6 tetorit do të jetë më e madhja në historinë e pasluftës

Kandidatja e LDK-së për kryeministre, Vjosa Osmani, tha të enjten në tubimin përmbyllës elektoral në Kamenicë, se kanë mbetur vetëm edhe dy ditë deri kur do të marrë fund pushteti i keqpërdoruesve dhe keqbërësve që i kanë lënë anash interesat e qytetarëve të Kosovës.

“Të tjerët që qeverisën, e kanë shndërruar Kosovën në një vend i cili jo vetëm e prishi miqësinë me shpëtimtarët e Kosovës, por edhe i kanë shkelë ëndrrat e rinisë tonë. Tani për herë të parë do të votojnë shumë 18 vjeçar, 19 vjeçar e 20 vjeçar. Mesazhi im për ta është që vota e tyre e parë të shkojë për çlirimin e dytë të Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për çlirimin e dytë, Kosova ka nevojë të çlirohet nga krimi e korrupsioni që e katandisën vendin tonë aty ku kurrë nuk pritëm se do të katandiset. Kosova ka nevojë t'i heqë qafe ata që i ranë mbi qafë qytetarit, i zhvatën bizneset dhe kurrë nuk menduan për interesin e qytetarëve”, tha Osmani.

Ajo shtoi se fitorja e LDK-së më 6 tetor do të jetë më e madhja në historinë e pasluftës dhe do të jetë fitore e lirisë mbi frikën.

“Më 6 tetor do ta lëmë mbrapa ankthin e të jetuarit në frikë, nën frikën e aparatit shtypës ku një qeveri i cungon liritë qytetare në mënyrë që të përfitojë vetë. Kjo qeveri keqpërdori interesat e qytetarëve vetëm që ta shpëtojë lëkuren e vet, pra kjo do të jetë fitorja përfundimtare e qytetarëve ndaj pushtetarëve keqpërdorues, do të jetë fitorja e lirisë mbi frikën”, tha ajo.

Sipas njoftimit, Osmani potencoi se vullnetin e pathyeshëm qytetarë tani e kanë kuptuar të gjithë, madje e kanë kuptuar edhe kundërshtarët se fitorja e LDK-së është e pashmangshme, prandaj po i bëjnë përpjekjet e fundit dëshpëruese për të tentuar që ta çorientojnë vullnetin e njerëzve.

“Ata e kanë të kotë sepse fitorja jonë lëre që do të vuloset më 6 tetor por festa e madhe që na pret dhe krenaria që ju do ta ndjeni me qeverinë tonë pas 7 tetorit do t'i bëjë edhe kundërshtarët tanë politikë ta kuptojnë që ky është vendimi më i mirë në historinë e pasluftës në Kosovë”, tha ajo.

Nënkryetari dhe shefi i Shtabit Zgjedhor të LDK-së, Lutfi Haziri, tha në Kamenicë se ky masivitet i pjesëmarrjes në tubimet e LDK-së, tregon se do të fitojnë në Gjilan, Kamenicë, Viti dhe krejt Kosovën.

“Rikthimi i madh i LDK-së do t'i ndihmojë komunat kufitare që kanë mbetur prapa. Ka ardhur koha që me përkrahjen qytetare zonja e shtëpisë, të bëhet zonjë e shtetit. Ndryshimi nuk është i lehtë, por Vjosa dhe ekipi i saj janë më të vendosur se kurrë, për ta qeverisur Kosovën ashtu siç i ka hije një shteti demokratik”, tha Haziri.