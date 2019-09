Kurti flet për çlirimin e dytë të Pejës e të Kosovës, “nga oligarkët e tajkunët”

Kandidati për kryeministër i Vetëvendosjes, Albin Kurti bashkë me kandidatët për deputetë Fatmire Mulhaxha Kollçaku, Bashkim Nurboja, Taulant Kryeziu, Ali Lajçi dhe Mimoza Kusari kanë folur në qendra sportive “Bardh Begolli” në Pejë, për qeverinë e re të 6 tetorit.

Nënkryetarja e Lëvizjes, Fatmire Mulhaxha Kollçaku, përmendi artistët, aktorët e sportistët me vlerë botërore që Peja i ka dhënë vendit, duke nënvizuar suksesin e grave dhe mbështetjen që qeveria e re do ta jap për to, thuhet në njoftimin për media të Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo foli edhe “për bukuritë e Pejës, grykën e Rugovës, Lumëbardhin e paprekshëm prej hidrocentraleve dhe qeverinë Kurti që do ta mbrojë ambientin e do të invesojë në zhvillimin e turizmit në Pejë”.

Kandidati Bashkim Nurboja kujtoi se sot është përvjetori i protestës “Një popull nuk i nënshtrohet një njeriu” duke theksuar se motoja e këtyre zgjedhjeve do të jetë “një popull nuk i nënshtrohet as kriminelëve dhe as hajnave”.

“Ne do ta luftojmë korrupsionin dhe krimin e organizuar, do t’i ndihmojmë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të zhvillohen dhe do të mundohemi për mirëqenien e të gjithëve e jo vetëm të disave”, tha ai.

Kandidati Taulant Kryeziu tha se ka ardhur koha për një Kosovë ku të fuqishmit janë të barabartë me njerëzit e rëndomtë.

“Me shtetin e kapur nuk ka konkurrencë politike, as konkurrencë idesh por ka hajni votash, degradim të dijes dhe shkatërrim të së ardhmes. Vetëm një qeverisje me një Kryeministër të dijshëm e të guximshëm, që e do shtetin dhe vendin e është i pathyeshëm e i pashantazhueshëm si Albin Kurti mund të ecim tutje dhe kjo tashmë është domosdoshmëri”, ka thënë ai.

Kandidati Ali Lajçi tha se numri 126 ka gjetur shprehje te qytetarët e Republikës, por 6 tetori do shënoj ngjarjen e fitores së Lëvizjes Vetëvendosje. Ai tha se Kosova është menaxhuar shumë keq në kuptimin institucional dhe se e ka humbur imazhin me këto struktura udhëheqëse.

“Duhet të sigurohemi që ata të mos kthehen porositi ai, duke uruar që me peshën e madhe të dashurisë që kemi për Kosovën ta votojmë Lëvizjen dhe kryeministrin Albin Kurti”, citohet të ketë thënë ai.

Kryetarja e Alternativës, kandidatja në listën e Lëvizjes, Mimoza Kusari Lila, duke iu referuar panistëve tha se këta që nuk i ruajnë as territoret nuk mund ta sigurojnë lëvizjen e lirë për qytetarët e Kosovës. Këta vetëm e kanë trashur të keqen dhe andaj jemi bërë bashkë. Bashkë për Lumëbardhin dhe kundër hidrocentraleve dhe për bukuritë natyrore e sportin që qeveria Kurti i ka prioritet. E vetmja lëvizje politike që sot e ka guximin, dijeninë dhe mundësinë e reformës është Lëvizja Vetëvendosje.

Kandidati për kryeministër, Albin Kurti foli “për çlirimin e dytë të Pejës e të Kosovës nga oligarkët e tajkunët që e kanë pushtuar”.

“Me shtetin si rregullator e mirëmbajtës dhe jo dirigjues, do të ndryshojë qasja ndaj bizneseve për të mirë. Do të perëndojnë tajkunët e lindin ndërmarrësit inovativë, do të ulet importi dhe rritet eksporti. Me qeverinë e Vetëvendosjes nuk do të ketë tajkunë a oligarkë, Kelmendë e as Devollë, që e detyron punëtorin të marrë pjesë në tubime të ndonjë subjekti politik dhe që ua kushtëzon pagën me votë. Ne do ta pesëfishojmë numrin e inspektorëve të punës, do ta themelojmë Gjykatën e Punës, do ta miratojmë ligjin e ri të punës dhe organizimi sindikal do të ndihmohet e do të fuqizohet. Me qeverisjen tonë nuk mund të lejojmë që Peja të jetë e pasur me tajkunë e të falimentojnë zejet e artizanatet e mbi 1000 familje të varen nga skema e ndihmës sociale”, ka thënë Kurti.

“Pas 6 tetorit, për punëtorët: punë, bukë e dinjitet. Për tajkunët, tatim mbi fitimin legjitim, dënim e konfiskim mbi atë jolegjitim”, ka shtuar më tej ai.