Haradinaj: Disa po kërkojnë ndihmë në Tiranë, e Tirana mezi po i kryen punët e veta

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka takuar sot qytetarët në Podujevë, me të cilët ka bashkëbiseduar për temat e ndryshme.

Në një moment, ai ka kritikuar edhe disa politikanë kosovarë të cilët, po shkojnë në Tiranë për t’u këshilluar, duke shtuar se Tirana mezi po i kryen punët e veta.

“Ka njerëz tanë që po shkojnë në Tiranë, a Tirana mezi po i kryen punët e veta. Po ata shkojnë atje me marr drejtimin qysh me u qeverisë Kosova, se nuk po guxojnë ose s’po besojnë që edhe ne jemi popull, jemi shtet, mund të qeverisim veten”, ka thënë Haradinaj.

Ai tutje ka shtuar se deri tash janë fshehur pas ambasadave, por se ato nuk po duan të qeverisin me Kosovën.

Haradinaj thotë se janë detyruar të marrin vendime me kujdes, por që sipas tij, janë burime që burojnë nga Kosova.

“Në pafuqi Kosova me i kry punët e veta, e kishte legjitimu situatën për me marrë leje prej Serbisë dhe Mogherinit me i kry do punë të shtëpisë, kjo është gabim. Jemi fsheh është pas ambasadave, por ato nuk po duan me qeverisë më me Kosovën”, ka thënë ai.