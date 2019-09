Mërgimtarët ankohen se s’u informuan nëse aplikimet e tyre për regjistrim si votues u aprovuan

Dymbëdhjetë ditë, ka qenë afati brenda të cilit qytetarë nga diaspora kanë mundur të regjistrohen si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit.

Mirëpo, katër ditë pas mbylljes së këtij afati, disa mërgimtarë nga Zvicra po ankohen se ende nuk kanë marrë përgjigje nëse aplikimet e tyre janë aprovuar.

Osman Osmani mërgimtar nga Zvicra ka kritikuar partitë politike për mosinteresim ndaj diasporës, derisa për këtë fajëson edhe vetë mërgimtarët.

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i ka mbetur edhe pak kohë për të përmbyllur shqyrtimin e aplikacioneve nga jashtë vendit, raporton KTV.

Kjo, pasi periudha e votimit përmes postës do të nisë më 18 shtator dhe do të përfundojë më 4 tetor.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka thënë se së shpejti presin që ta kenë një raport lidhur me numrin e aplikimeve që kanë ardhur përmes fahut postar të KQZ-së, Fax-it dhe përmes postave elektronike të shërbimit votues.

“Pas shqyrtimit të aplikacioneve, futjes së të dhënave, vlerësimit të zotësisë juridike, ne do të kemi të dhëna se sa persona janë regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës. Duhet të dallojmë se vetëm me aplikim nuk do të thotë se është regjistruar si votues jashtë Kosovës, pasi kjo do të dihet pas shqyrtimit të aplikimit”, ka thënë ai.

Elezi ka bërë të ditur se numërimi i fletëvotimeve nga jashtë Kosovës bëhet pas ditës së zgjedhjeve në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve.