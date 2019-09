Faton Topalli s’kandidon për deputet

Ish-deputeti i PSD-së Faton Topalli nuk do të garojë për një tjetër mandat në këtë pozitë.

Topalli përmes Facebook-ut ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e listës për deputetë të koalicionit AAK-PSD, në zgjedhjet e 6 tetorit, duke thënë se arsyet janë personale.

Ish deputeti Topalli thotë se do të vazhdojë të jetë pjesë e partisë Socialdemokrate që të japë kontributin e tij.

Kujtojmë se moskandidimin për deputete nga PSD e ka bërë të ditur edhe ish-deputetja Aida Dërguti.

Gjeni të plotë postimin e Topallit në Facebook:

Nuk do të jem kandidat

Tani kur po përpilohen listat e partive politike për deputetë, dua t’iu njoftojë që nuk do të jam pjesë e listës së koalicionit PSD-AAK. Arsyet e moskandidimit tim janë personale. Unë do të vazhdojë të jem pjesë e Partisë Socialdemkrate, të cilës ia kam falur gjithë besimin tim dhe prej së cilës jam emëruar drejtues i Shtabit Zgjedhor për Ferizaj dhe drejtues i Shtabit Rajonal për zgjedhjet e vitit 2019. Pra, do të jem 100% në shërbim të Kosovës, 100% në shërbim të PSD-së.

Prej 41 vitesh të aktivitetit tim politik, në pak më shumë se 6 prej tyre kam qenë deputet. Shumë politikanë thonë se e duan vendin, por realisht nuk i duan njerëzit. E, kush nuk i do njerëzit, nuk mund ta dojë vendin. Unë i dua njerëzit, dhe kjo është çfarë më ka shtyer të angazhohem politikisht. Angazhimi politik në shumicën e aktivitetit tim ka qenë jashtë institucioneve dhe vazhdimisht në mbështetje të opozitës. Mua më pëlqen më shumë të jem mes njerëzve, aty ku politika zhvillohet; në fshat, në lagje, në projekte sociale. Jo domosdoshmërisht në Kuvend. Kjo është çështje personale dhe shpresoj në mirëkuptim.

Prej vitit 2011 në Lëvizjen Vetëvendosje! dhe prej vitit 2018 në PSD, kam bërë më shumë se 600 udhëtime me aeroplan, respektivisht rreth 720 000 kilometra rrugë me para të mia; ndërsa në tri legjislatura kam bërë vetëm një udhëtim pune jashtë vendit me paratë e buxhetit të Republikës së Kosovës. Të qenurit deputet nuk më ka pasuruar, përkundrazi më shkaktoi humbje të mëdha materiale të cilat i kam bërë me shumë kënaqësi. Paga si deputet ka qenë paga më e ulët që kam marr ndonjëherë në jetën time. Pra, në asnjë rast nuk kam pasur synim të përfitojë nga angazhimi im politik e institucional.

Në legjislaturën e katërt kam qenë nënkryetar i Komisionit për Bujqësi, në legjislaturën e pestë Kryetar i Komisionit për Mbikqyrjen e Financave Publike dhe në legjislaturën e gjashtë isha kryetar i Komisionit për Mbikqyrjen e AKI-së. Për më shumë se 6 vite kam qenë zë i qytetarëve pa zë; filluar prej çështjeve të të drejtave të punëtorëve, çështjeve sociale, problemeve të mërgatës, kartonit të gjelbër, përpilues i amandamenteve të ndryshme dhe sponzorizues ligjesh. Në PSD kam vazhduar t’i kryesojë ato tema të cilat i kam ngritur edhe në LVV. Unë i falënderoj të gjithë ata miq të mi të sinqertë, që më mbështetën në rrugtimin tim si pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje! dhe të gjithë ata aktivistë që më ndihmuan dhe mbështetën në Partinë Socialdemokrate. Jam përpjekur dhe shpresoj që ia kam dale të jape kontribut të çmuar siç i takon një deputeti.

Ndarja me Lëvizjen Vetëvendosje! qe e dhimbëshme. Shumë qytetarë ma kanë thënë që janë zhgënjyer nga të dy palët. Edhe unë, duke pasur parasysh investimin fizik, mendor e material prej vitit 2011 deri në vitin 2018, jam ndër ata që janë zhgënjyer më së shumti. Gjatë kësaj kohe më kanë sharë, fyer, më kërcënuan mua dhe fëmijët e mi, më etiketuan me 1000 epitete, e nuk lanë gjë të ulët pa bërë. Por, nuk ma thanë asnjë argument, qoftë edhe një të vetëm, se në cilat tema kam tradhtuar votuesit e mi. Kjo më bëri krenar dhe në të njëjtën kohë më ka mërzitur për nivelin politik të disa bashkudhëtarëve të mi. Sidoqoftë unë mund ta shikojë secilin prej tyre në sy, derisa shumë prej tyre ulin sytë kur kalojnë pranë meje.

Uroj që legjislatura e shtatë të jetë më e mirë se kjo e fundit. Uroj që kjo legjislaturë të japë shembullin që PSD po tenton ta instalojë në politikë: debatin pa sharje e fyerje, debatin konstruktiv dhe sjelljen me etikë e integritet.

Edhe një herë faleminderit për mbështetjen dhe mirëupafshim në betejat e reja politike!