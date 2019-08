Çfarë heq një nuse shqiptare përpara se të martohet

Meqë jemi në sezon dasmash, më erdhi në mendje të shkruaj diçka meqë edhe vetë për pak javë do martohem. Secila zonë ka zakonet e veta, por urimet e njerëzve janë ato që bëjnë diferencën. Ka raste ku ka njerëz që nuk shtiren dot, sikur janë të lumtur për martesën tënde. Jemi brenda fisit dhe shoqërisë së nuses, nuk po merrem me ato të dhëndrit.

Në mesazhet e një nuseje shqiptare vijnë këto urime, le të themi pozitivet në fillim: Të trashëgohesh dhe me jetë të lumtur (urim i zakonshëm).

Ndërsa negativët, kur njerëzit mendojnë se po mbulojnë xhelozinë e tyre me humor: Hajt urime, boll e zgjatët se ju iku mosha.( më falni çfarë ju duhet juve për kohën që secili çift zgjedh për t’u martuar?! Mesa duket këto lloj njerëzish mezi flenë natën nga ky merak i madh).

Një tjetër: Në fakt, u vonove pak, se për pak do na ngelje në derë.( Sërish jemi të bërja me detaje e llogarive dhe mëshira e këtyre njerëzve për ty, mos ngelje në derën e atyre dhe ndoshta mos i haje edhe ushqimin e shtëpisë së tyre, ndërkohë vetë janë martuar më të mëdhenj se ty).

Në sezonin veror, nusja do bëj edhe plazh se nuk do rri e mbyllur në shtëpi, duke bërë listën e të ftuarve të dasmës bashkë me pajën. Por njerëzit sërish kanë diçka për të thënë. Nëse nusja disa ditë para dasmës ka marrë ngjyrë nga plazhi, ky është problem i madh. Këtyre njerëzve i ka mbetur ora në kohët kur nuset lyenin fytyrën me zhivë për ta zbardhur. Nuk guxon dot të nxjerrësh një foto në rrjetet sociale se fillojnë dhe të bëjnë moral pse po bën pushime.

Ndërsa një grup tjetër e ka merakun te përgatitjet e dasmës. Normale që nuk është e lehtë të organizosh një dasmë, por e pamundur nuk është. Sidomos në ditët e sotme, që çdo gjë është gati, mjafton të paguash. Sërish nëse të shohin duke bërë një jetë normale, fillojnë paragjykimet. Pse e ke marrë me kaq sportivitet dasmën, nuset duhet të jenë të tensionuara çdo ditë. Më falni, duhet të stresohem çdo ditë, për diçka që e bëj për kënaqësi dhe jo për hall. Sërish ne shqiptarët duam vuajtje, jo ta marrim me kënaqësi diçka.

Komeditë nuk kanë fund, pasi duan të dinë çmimet e çdo shpenzimi që ke bërë, që në fund të shohin sa ka paguar dhëndri. Mos të flasim për organizimet e tavolinave. Duhet 1 muaj ta përpilosh listën e të ftuarve dhe ta kombinosh ashtu si duhet vendet, se i ngel hatri direkt.

Ajo nuse që po lexon këtë shkrim, ndoshta mund të shtojë edhe ndonjë gjë tjetër, por për momentin unë kaq kisha.

Paçi fat dhe me trashëgime, mos e vrisni mendjen fare pasi ata që nuk duan të kënaqen në dasmë, do e gjejnë diçka për t’u ankuar./gazetashqiptare

