Motorola One Macro lansohet më 9 tetor

Telefoni Motorola One Macro do të lansohet brenda dy ditësh, siç sugjerohet nga ngacmuesi i faqes Flipkart për pajisjen.

Pajisja do të ketë një kamerë makro 2MP 1/5 ", së bashku me një sensor 2MP dhe një kamerë kryesor 13MP.

Specifikimet e tjera përfshijnë çipin Helio P60, RAM 2 GB/3 GB dhe 64 GB hapësirë për ruajtje.

Ekrani do të ketë madhësi 6.1 inç, me një prerje në formë rënie që strehon një kamerë selfie 8MP. Android Pie do të jetë në krye të softuerit dhe gjithçka do të mundësohet nga një bateri 4000mAh, transmeton KsP.