Kapsula “Dragon” e Space X-it rikthehet në tokë

Kapsula e re komerciale amerikane ka përmbyllur demonstrimin e saj me një rënie të suksesshme në oqeanin atlantik. Space X Dragon, u shkëput nga stacioni hapësinor ndërkombëtar ku qëndroi e mbërthyer gjatë javës së shkuar, dhe rihyri në atmosferën e tokës.

Ajo ishte e pajisur me një mburojë mbrojtëse nga nxehtësia dhe katër parashuta i garantuan një kontakt të butë me ujin, 450 km larg nga Cape Canaveral, Florida.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js