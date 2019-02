Lansohet Nokia 9 PureView, smartfoni me pesë kamera

Smartfoni i shumëpritur, Nokia 9 PureView, është zbuluar sot në MWC (Kongresin Botëror për Celularë) në Barcelonë.

Nokia 9 PureView vjen me ekran 5.99-inç P-OLED HDR10 me rezolucion prej 2.880 x 1.440 pikselë ose QHD+, xhamin mbrojtës Gorilla Glass 5 i cili e ruan këtë smartfon nga kërcitjet dhe gërvishtjet, transmeton Koha.net. Po ashtu, ky smartfon është edhe rezistent ndaj ujit dhe pluhuri (IP67) si dhe ka skaner për gishta të vendosur nën-ekran ose veçorinë Face Unlock.

Foto: GSM Arena

Gjithashtu, Nokia 9 PureView vjen edhe me procesor Snapdragon 845, 6 GB RAM memorie dhe 128 GB memorie të brendshme me mundësi zgjerimi, si dhe do të jetë në dispozicion me vetëm një ngjyrë: të kaltër “Midnight”, shkruan gsmarena.

Ajo me çfarë karakterizohet ky smartfon i ri i Nokia, është se ai vjen me pesë kamera në pjesën e pasme, ku secila nga këto kamera janë prej 12 megapikselë, blicin e dyfishtë LED, si dhe kamerën për ‘selfie’ e ka perj 20 megapikselë. Po ashtu, me tërë këto kamera ky Nokia mund të incizojë videot me rezolucion deri në 4K në shpejtësi prej 30fps.

Smarftoni i ri i Nokia, po ashtu, do të punojë me sistemin operativ Android One (versionin Pie), si dhe me baterinë prej 3.320 mAh e cila ofron mbështetje për mbushjen e shpejtë QC3 dhe USB PD, si dhe për mbushje me WiFi prej 10W shpejtësi, përcjell Koha.net. Nuk ka portin për kufje.

Sa i përket çmimit, Nokia 9 PureView kushton 699 dollarë – pak më lirë sesa smartfonët aktualë të avancuar.

HMD Global, po ashtu, zbuloi se Nokia 9 PureView do të ketë seri të kufizuar të prodhimit dhe se ndoshta deri në fund të vitit mund të vijë në version me procesor të teknologjisë së fundit – Snapdragon 855.