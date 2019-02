Versioni i ardhshëm i Android nuk do të ketë një buton për t’u kthyer pas

XDA zbuloi se një ndërtim i hershëm i Android Q përmban një sistem të rimodeluar navigimi.

Gjestet e kontrollit në Android Pie të ngelura pas në kohë për shkak të përzierjes së koncepteve të reja me ato të vjetra. Megjithatë Google ka planifikuar të krijojë paksa konsistencë.

XDA zbuloi se një ndërtim i hershëm i Android Q përmban një sistem të rimodeluar navigimi. Në vend që të ktheheni pas me një buton të dedikuar, përdoruesit tashmë mund të tërheqin nga e majta mbi butonin në formë pilule në fund të ekranit.

Ky version gjithashtu ndryshon eksperiencën e kalimit mes aplikacioneve ku tani mund të bëhet me të tërhequr nga e djathta po mbi të njëjtën hapësirë.

I njëjti version zbulon se Google do të heqë sistem e vjetër me tre butonë. Android Q është vetëm disa muaj larg.

Megjithatë funksionet e lartpërmendura janë vetëm eksperimental dhe mundet që të mos mbërrijnë kurrë në versionin zyrtar të sistemit operativ.

Megjithatë ndërsa telefonët po shkojnë drejt ekraneve të plota dhe pa butonë, Google sot më shumë se kurrë duhet të veprojë që Android t’i adoptohet këtij trendi të ri diçka që edhe Apple e ka bërë që me iPhone X. /PCWorld.al/