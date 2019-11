Prishtina humb thellë në Letoni

Prishtina ka pësuar thellë nga Ventspilsi në xhiron e tretë të Grupit C në FIBA Europe Cup duke u mposhtur me rezultat 104:84.

Në Letoni, Prishtina ishte më e mirë vetëm në periudhën e dytë. Pjesa e parë u mbyll me rezultat 56:53, ndërsa çereku i tretë i dha “goditjen” prishtinasve, që pësuan 21:7, epërsi që u mbajt deri në fund nga ekipi nga Letonia.

Kjo ishte humbja e dytë e Prishtinës në Grupin C, pas humbjes nga Bayreuthi në xhiron e shkuar. Ventspilsi ka tri fitore dhe i prin grupit me gjashtë pikë. Prishtina ka katër, ndërsa Bayreuthi e Apoeli janë me tri dhe dy, por me një takim më pak të zhvilluar.