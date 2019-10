Llumnica: Normalisht, Ferronikeli nuk do të duhej të ketë krizë në rezultate

Ish-kampioni i Kosovës në futboll, Feronikeli është duke kaluar në një situatë jo të mirë.

Rezultatet e dobëta të arritura në këto 12 javët e para të këtij edicioni, kanë bërë që skuadra e Niklit dje gjatë ditës ta shkarkojë nga detyra trajnerin Vukiçeviq.

Analisti i mirënjohur i futbollit, Ardian Llumica në një intervistë të shkurtë për KosovaPress ka folur rreth situatës së fundit të krijuar tek klubi nga Drenasi.

“Feronikeli në kushte normale, duke e ruajt ekipin e viteve të fundit (skeletin) dhe duke bërë përforcime specifike për pozita më konkurruese brenda ekipit, nuk është dashur që ta ketë këtë ‘krizë’ të rezultateve apo lojës së mirë”, tha fillimisht Llumnica.

Pas shkarkimit të Vukiçeviqit, dy pretendentët kryesorë për trajnerin e ardhshëm të Niklit, janë Bylbyl Sokoli dhe Albert Bunjaku.

Ndërsa sa i përket çështjes së trajnerit të ardhshëm të Niklit, Llumnica u shpreh se në këtë rast në këto rrethana Bylbyl Sokoli do të ishte më adekuat për këtë skuadër.

“Që të dy trajnerët e përmendur për ta marrë timonin e Niklit, Sokoli dhe Bunjaku janë trajner me bagazh. Në këtë rast e ne këto rrethana që po kalon Nikli pas largimit të një trajneri të huaj ndoshta Sokoli do të ishte më adekuat sepse i njeh të gjitha rrethanat e ligës tonë në përgjithësi, por edhe të skuadrës nga Drenasi në veçanti. Albert Bunjaki nuk do mend që do të ishte risi për futbollin tonë sepse nuk ndodh shpesh që një ish-selektor të marrë drejtimin e një klubi pas kombëtares, por se si do të kalojë aventura e tij në futbollin kosovar nuk mund ta dimë, përkundër që pozita e tij si selektor i Kosovës për disa vite na bënë të kuptojmë se ai ka pasur interesim për ligën tonë”, përfundoi Llumnica.