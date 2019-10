Postimi i tifozit të Arsenalit për trajtimin ndaj Xhakës bëhet viral në Twitter

Një fans i Arsenalit ka bërë një postim në Twitter për mungesën e respektit nga disa fansa të “Topçinjve” drejt lojtarëve të klubit, pas incidentit të fundit të kapitenit Granit Xhaka.

Postimi është bërë viral në këtë rrjet social.

Kapiteni i Arsenalit, Granit Xhaka, u zëvendësua me shumë zhurmë të dielën në barazimin 2 me 2 ndaj Crystal Palacet. Reprezentuesi i Zvicrës shau tifozët e Arsenalit që e fishkëllenin dhe hoqi fanellën teksa dilte në drejtim të tunelit, transmeton Koha.net.

Tani një fans i Arsenalit përmes Twitterit ka dhënë një version që ka bërë bujë në këtë rrjet social.

“Eboue u fishkëllye, Ramsey dhe familja e tij u abuzuan, Wengeri ishte abuzuar, Mustafi dhe Xhaka u fishkëllyen e u abuzuan në rrjete sociale. Unai caku më i fundit. Kjo vjen nga baza e njëjtë e fansave që flet për klasin, traditën e historinë tonë me krenari. Çfarë fansa helmues që jemi bërë”, ka shkruar ai.

Në këtë postim është renditur lista e lojtarëve që ishin pre e reagimeve të ashpra të tifozëve të “Topçinjve”.

Eboue kishte pasur një rast të pazakontë në ndeshjen e 2008-s ndaj Wigan Athleticut. Kur ishte zëvendësuar pak pasi kishte hyrë në ndeshje, tifozët kishin brohoritur me gëzim. Mbrojtësi kishte dalë nga fusha i mërzitur. Qendërmbrojtësi aktual, Shkodran Mustafi, njihet si figurë që është përçmuar nga tifozët e klubit. Ish-trajneri Arsene Wenger në vjetët e fundit u përball me shumë protesta.

Eboue was booed, Ramsey and his family were abused, Wenger was abused, Mustafi and Xhaka booed and abused on social media. Unai the latest target.

This is coming from the same fanbase who talk about our class, tradition & history with pride.

What a toxic fanbase we’ve become.