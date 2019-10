Raggi drejt Sampdorias

Mbrojtësi Andrea Raggi do të jetë përforcimi i skuadrës së Sampdorias. Sajti italian "Calciomercato" ka raportuar të enjten se Sampdoria tashmë ka arritur marrëveshje me Raggin që do të zyrtarizohet gjatë këtyre ditëve.

Raggi, 35-vjeçar, te Sampdoria do të transferohet si lojtar i lirë pasi në fund të edicionit të shkuar i skadoi kontrata me Monacon, transmeton Koha.net.

Ai me Sampdorian do të firmosë kontratë deri në fund të këtij edicioni, me mundësi vazhdimi edhe për një vit.

Raggi para një dekade ka qenë pjesë e Sampdorias, kurse karrierë ka bërë edhe te Bologna, Palermo, Bari dhe Empoli.

