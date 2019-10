Kosovare Asllani e nominuar për Topin e Artë

Futbollistja shqiptare Kosovare Asllani është përfshirë në mesin e 20 të nominuarave për çmimin Topi i Artë.

Kosovarja që luan për Suedinë udhëhoqi kombëtaren drejt çerekfinales në Botërorin e sivjetmë. Në Botëror, 30-vjeçarja Asllani shënoi tre gola.

Ajo gjatë verës kaloi te ekipi i femrave te Reali, që tash për tash njihet akoma me emrin Tacon. Me këtë rast u bë transferimi i parë i Realit te kategoria e femrave.

Topi i Artë tash ndahet veç nga “France Football”. Ceremonia e sivjetme e Topit të Artë mbahet më 2 dhjetor.

Among the nominees for the 2019 Women's #ballondor ⤵️@KosovareAsllani@CD_Tacon pic.twitter.com/CaL787Ywgw