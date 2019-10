Tottenhami tregon për lëndimin e Llorisit

Tottenhami ka konfirmuar se portieri Hugo Lloris ka pësuar lëndim në bërryl.

“Mund të konfirmojmë se Hugo Lloris ka nxjerrë bërrylin gjatë ndeshjes së sotme ndaj Brightonit”, thuhet në konfirmimin e klubi londinez.

Tottenhami pësoi me rezultat prej 3 me 0 ndaj Brightonit në javën e tetë të Premier Ligës angleze.

Lloris ishte i detyruar të lëshonte fushën pas këtij lëndimi.

Tottenhami nuk ka konfirmuar se sa kohë do t’i duhet portierit francez për rehabilitimin e plotë, megjithatë thotë se “gjatë kësaj jave do të vazhdohet me vlerësimin e plotë në mënyrë që të dihet me saktësi shkalla e lëndimit të tij”.