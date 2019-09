Ademi thotë se do të shtohet kapaciteti i ulëseve në “Fadil Vokrri”

Duke folur për Stadiumin Kombëtar të Kosovës, me besimin se ai do nisë së ndërtuari në tetor e do të përfundojë për dy vjet, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se do të bëhet edhe shtimi i kapacitetit të ulëseve në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Agim Ademi në Sportin Total në KTV ka thënë se ky projekt parasheh rritjen e kapacitetit në tribunën lindore, jugore dhe veriore.

Sipas tij, gjithçka do të bëhet për shkak të kërkesave të shumta të qytetarëve që të përcjellin nga afër ndeshjet e Kosovës.

“Shpresoj dhe besoj që Stadiumi Nacional të nisë në tetor, afati është për dy vjet. Ka kosto rreth 50-60 milionë euro. Është projekt në kuadër të qeverisë. Përkundër kësaj kam bërë një projekt për shtimin e tribunës lindore, jugore e veriore në “Fadil Vokrri” sepse po kemi problem me bileta e po ndihem keq që po është e pamundshme 1.8 milion klikime me i shpërnda në 10 mijë bileta”, ka thënë ai.