Përfundon afati kalimtar në basketbollin e Kosovës

Sot ka përfunduar afati kalimtar në basketbollin e Kosovës.

Klubet e Superligës, Ligës së Femrave dhe Ligës së Parë kanë bërë shumë transferime.

Ndërkohë, të premten do të bëhet hedhja e shortit për Superligën, Ligën e Femrave dhe Ligën e Parë. Edicioni i ri në basketbollin e Kosovës do të fillojë me Superkupën e Kosovës, më 24 shtator në Rahovec, në të dyja konkurrencat, derisa java e parë e Superligës do të zhvillohet më 28/29 shtator, ka bërë të ditur Federata e Basketbolilt.

Poshtë është lista e plotë e transferimeve:

1. KB Sigal Prishtina

1. Muhamedali Janjeva Feronikeli

2. Arian Mehmeti Lipjan

3. Divine Myles Venezuela

4. Jonathan Vade

5. Shea Feehan

6. Jonathan Janssen

7. Don Polloshka LD Feronikeli

2. KB Golden Eagle Ylli

1. Valon Bunjaku Z Mobile Prishtina

2. Samir Zekiqi Trepça

3. Altin Morina Z Mobile Prishtina

4. Rilind Krasniqi Z Mobile Prishtina

5. Getoar Arifaj Ponte Prizreni

6. Arben Camaj SHBA

7. Jamel McKay SHBA

8. Adger Jerome SHBA

9. Fenner Alante SHBA

3. KB Rahoveci

1. Bradford Christian Alexander - Vllazania, Shkodër

2. Gray Justin - Bristol Flyers, BM

3. Howard Javis Edward - Vllaznia, Shkodër

4. Gunjina Jure - Vestri, Isalndë

5. Tsourakis Paraskevas Rafail - Leeds Force, BR

6. Alban Veseli Golden Eagle Ylli

7. Leonard Mekaj Golden Eagle Ylli

4. KB Bashkimi

1. Bridgeman Terik

2. Hajriz Hazeri LD

3. Ensar Muriqi LD

4. Edison Krasniqi LD

5. Musab Mala Gjeorgjia

Lipjani

5. KB Ponte Prizreni

1. Edmond Kryeziu Vëllaznimi

2. Holley Bennett Logan Applachian State University

3. Arnold Sanders II Coastal Carolina University

6. KB Feronikeli

Granit Makolli

Engjull Sollova Prishtina e Re

Rinor Ahmeti Don Bosko

Branodon Scott Ponte Prizreni

Darius Huggins SHBA

Gent Shala Don Bosko

7. KB Trepça

1. Xavier Givhan Williams

2. Derek Laërence Hanes

3. Arthur Edward Boyce

4. Collin Patrick Kennedy

8. KB Lipjani

1. Stuckey Demarkus SHBA

2. Bruce Tamas ARMENIA

9. KB Peja

1. Henrik Sirko Zabok, Kroacia

2. Kouasi Jacquez Willy Pornic, Francë

3. Drilon Hajrizi Bashkimi

4. Beq Kovaqi Feronikeli

5. Ergin Grosha Ponte Prizreni

6. Malcolm Armstead Aftershocks SHBA

7. Albin Berisha Borea

8. Ermal Bojku Penza

9. Valtrim Kastrati Penza

10. Dorian Deqani Penza

11. Fisnik Kraki Penza

12. Aldin Qallaku Penza

13. Jamichael Morgan Seattle, SHBA

10. KB Bashkimi Femrat

1. Aisha Balarabe SHBA Bursa TUR

2. Arbnore Përquku Penza

3. Saranda Daci Prishtina

11. KB Prishtina Femrat

1. Enxhi Xhanaj Shqi Tirana

2. Danisha Shaw Bashkimi

3. Fjolla Ajeti Kastrioti

4. Tringa Ukaj Penza

5. Yamison Nyilah SHBA

6. Jeta Zeka Penza

12. KB NEW BASKET

1. Drin Rexha Lipjani

2. Ardit Memqaj Vëllaznimi

12. KB AS KASTRIOTI

Drin Krasniqi LD Prishtina e Re

Endrit Ibrahimi LD Prishtina e Re

Edin Peci Kerasan Prishtina

Albion Preniqi

Dren Morina

Arber Shala

Dren Kllokoqi

Avdi Metaj

13. KB Vëllaznimi

1. Xavier Neëson Kalaja

2. Bujar Çeku Penza

14. KB AS PRISHTINA

(ish Don Bosko)

1. Don Polloshka LD

2. Bledar Thaçi

3. Nart Jashari

15. KB Megasport

1. Vigan Maloku

2. Idoll Pallushi LD

16. KB Drita

1. Qëndrim Demi Lipjani

2. Enis Morina LD

3. Arbon Bllaca LD

4. Diant Maksuti LD

17. KB United Basketball

Enis Morina LD Drita

Arbon Bllaca LD Drita

Diant Maksuti LD Drita

18. Prishtina e Re

1. Lorik Kllokoqi

2. Arber Smajli

3. Donat Musa LD