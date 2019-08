Lukaku mbërrin në Itali për teste mjekësore tek Interi

Sulmuesi belg, Romelu Lukaku pritet të bashkohet me Interin në këtë afat kalimtar.

Ylli i Unitedit ka mbërritur në Itali për të kryer testet mjekësore, derisa është pritur nga dhjetëra fansa të Interit, transmeton Koha.net.

Për shërbimet e tij Interi ka paguar rreth 80 milionë euro, derisa Lukaku do të marrë pagë prej 9 milionë euro në sezon.

Lukaku pritet të nënshkruajë kontratë deri më 2024 me Interin.

Romelu Lukaku arrives in Milan ahead of his medical with @Inter... ️⚽️🇮🇹



Will @ManUtd bring in a replacement before the end of the window? 🤔#deadlineday pic.twitter.com/k9EhBC0zlU