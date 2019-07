Kreu i FIBA Evropës më 7 e 8 gusht me vizitë në Kosovë

Më 7 dhe 8 gusht, në Kosovë do të qëndrojë Presidenti i FIBA Evropës, Turgay Demirel, bën të ditur Federata e Basketbollit të Kosovës.

Ai vjen në Kosovë gjatë kohës kur mbahet Kampionati Evropian, Divizioni B, për femra U20 duke dëshmuar përkrahjen e tij për Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK) dhe basketbollin e Kosovës në përgjithësi.

Vizita e Demirelit tregon për përkrahjen e tij për punën që po bënë FBK-ja me gjenerata të reja, përkatësisht organizimin e Evropianit, derisa është hera e parë që një Evropian i Divizionit B, do të organizohet në Prishtinë.

Kjo është hera e parë që Demirel viziton Kosovën si President i FIBA Evropës, derisa gjithmonë ka mbështetur basketbollin e Kosovës.

Demirel përveç takimeve me krerët e FBK-së, ai do të ketë takime edhe me krerët e institucioneve shtetërore të Kosovës dhe do të shohë nga afër ndeshjet e Kampionatit Evropian, që nga 3 deri më 11 gusht do të mbahet në Prishtinë.

12 kombëtare do të garojnë për trofeun e çmuar, derisa vashat e Kosovës U20 për herë të parë marrin pjesë në një ngjarje kaq madhore.