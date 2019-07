Rafinha gjithnjë e më afër Valencias

Mesfushori Rafinha Alcantara pritet të jetë përforcimi i radhës te skuadra e Valencias.

"Diario AS" ka njoftuar të hënën se Valencia tashmë ka arritur marrëveshje me Barcelonën dhe për kartonin e Rafinhas do të paguajë rreth 15 milionë euro dëmshpërblim, transmeton Koha Ditore.

Mesfushori 26-vjeçar, me Valencian pritet të firmos kontratë katërvjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër. Rafinha do të jetë përforcimi i dytë që do t'i bashkohet Valencias nga Barcelona pas portierit Jasper Cillessen.

Rafinha ka debutuar me ekipin e parë të Barcelonës në edicionin 2013/14 dhe ka kontratë deri në vitin 2020. Ai karrierë ka bërë edhe te Celta Vigo e Interi.