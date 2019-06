Ronaldo i kërkon shoferit të ndal autobusin për ta takuar fansin e vogël

Cristiano Ronaldo është bërë hit në internet nëpërmes një videoje, por jo për futboll por për një shkasë tjetër.

Ronaldo nga autobusi, në të cilin ishte me ekipin e Kombëtares së Portugalisë, ka parë një fans të tij të vogël duke mbajtur një baner ku shkruante Cristiano.

Ai pastaj i ka kërkuar shoferit që të ndaloj autobusin dhe ta lë fansin të hipë, që ta takoj atë dhe ekipin e Portugalisë.

Cristiano spotted a young fan holding a banner with a message. He asked the driver to stop so the bus so the fan could meet Cristiano and the Portugal 🇵🇹 team. @Cristiano. ❤️



