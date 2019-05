Xavi nis karrierën si trajner

Ish-kapiteni i Barcelonës, Xavi Hernandez është emëruar kryetrajner i ri i skuadrës së elitës së Katarit, Al Sadd, ka njoftuar faqja zyrtare e klubit të martën.

Xavi ka firmosur kontratë dyvjeçare me Al Saddin, që garon në Qatar Stars League, transmeton Koha Ditore.

Xavi 39-vjeçar mban rekordin e paraqitjeve me Barcelonën, duke luajtur 767 ndeshje, ndërsa ka luajtur edhe 133 ndeshje me Spanjën, gjatër karrierës së tij të lavdishme.

Ai u transferua te Al Sadd në vitin 2015, para tranzicionit të tij në zejën e trajnerit. Ai e ka zëvendësuar portugezin Jesualdo Ferrerira, që u largua nga skuadra pasi e udhëhoqi drejt titullit të 14-të nacional.

I dal nga akademia e Barcelonës në vitin 1998, Xavi u bë zemra e mesfushës së Barçës, duke fituar tetë tituj të La Ligas dhe katër të Ligës së Kampionëve, para se t'i bashkohej Al Saddit.

