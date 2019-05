Të rinjtë e Milanit bien në kategorinë Primavera 2

Një finale sezoni vërtetë dramatike për skuadrën e të rinjve të Milanit, që barazoi 1-1 në transfertën e Firences ndaj Fiorentinës dhe u rrëzua zyrtarisht në kategorinë Primavera 2.

Një gol në minutën e 90-të i Pierozzit dënoi Milanin që u rendit në vendit e parafundit të kampionatit Primavera me 31 pikë të grumbulluara në 30 ndeshje duke zbritur një kategori më poshtë.

Skuadra e Federico Giuntit me një sukses ndaj Fiores do të shkonte në play-out por goli i Sala në minutën e 13-të nuk u mjaftoi kuqezinjëve që sezonin e ardhshëm do ta masin forcat me skuadrat inferiore që luajnë në kampionatin Primavera 2./supersport.al