Live: Xhiroja e fundit e sezonit në Premier Ligë

Kanë nisur ndeshjet e xhiros së fundit të sezonit 2018/19 në Premier Ligë, me ndeshjet që do të caktojnë kampionin e sivjetmë. Dy pretendentët, Manchester City dhe Liverpool do të përballen me Brightonin, përkatësisht Wolvesin.

Deri para kësaj xhiroje, City prin me 95 pikë, një më shumë se Liverpooli që për të fituar titullin duhet të fitojë dhe të presë një gabim të “Qytetarëve”.

Liverpooli në epërsi ndaj Wolvesit

Sadio Mane ka kaluar Liverpoolin në epërsi në minutën e 17-të për rezultatin 1 me 0.

Nëse Liverpooli fiton dhe City nuk arrin fitoren, “Të Kuqtë” marrin titullin e kampionit.

Këto janë ndeshjet e xhiros së 38-të dhe rezultatet aktuale:

Brighton 0 – 0 Manchester City

Burnley 0 – 0 Arsenal

Crystal Palace 0 – 0 Bournemouth

Fulham 0 - 2 Newcastle

Leicester 0 – 0 Chelsea

Liverpool 1 – 0 Wolves

Manchester United 0 – 0 Cardiff

Southampton 0 – 0 Huddersfield

Tottenham 1 – 0 Everton

Watford 0 – 1 West Ham

Tabela para xhiros së 38-të: