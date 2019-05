Josa i lumtur për fitoren: Kemi edhe dy finale

Prishtina arriti sot të shënojë një fitore tejet të rëndësishme në luftën për titull, ndaj Llapit.

Në stadiumin “Fadil Vokrri”, skuadra e nga kryeqyteti arriti ta mposhtë Llapin me golin e realizuar në minutat e fundit nga Mërgim Pefqeli.

Pas ndeshjes Mirel Jose, u shpreh i lumtur me fitoren e arritur, si dhe përgëzoi lojtarë e tij për një lojë perfekte të treguar nga ata, raporton KP.

“Normal që ne e kishim përgatitur ndeshjen, sepse unë nuk shoh shumë tek kundërshtarët se si luajnë. Mua më intereson se si skuadra ime luan, dhe se si do t’i kundërvihemi ne këtij kundërshtari, duke pasur parasysh aftësinë e lojtarëve të tij. Nuk merrem shumë domethënë me përgatitje sa i përket duke parë kundërshtarin dhe duke markuar kundërshtarin, ose zonat e kundërshtarit, nuk merrem shumë me këto punë. Megjithatë për mua pati një angazhim total nga skuadra, pavarësisht se pjesa e parë, luajtëm me një skuadër e cila u mundua të dal në sulme përpara, qoftë me pozicione standarde ose mund të shënonte me një korne. Por, mund të them që skuadra pati durim dhe durimi në pasime dhe kontrolloi i topit dhe fitimi i topit të shpejtë, në zonat ku neve na u thyen aksionet, bënë që ne të fitojmë”, tha Josa.

Javën e ardhshme Prishtina ndeshet me Trepçën 89, dhe në javën e fundit do të takohet me skuadrën e Feronikelit, ku sipas të gjitha gjasave do të jetë ndeshje në të cilën do të dihet kampioni për këtë edicion.