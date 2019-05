Atletico siguron Felipen

Atletico Madridi ka siguruar shërbimet e qendërmbrojtësit brazilian Felipe, i cili është pjesë e skuadrës së Portos.

Lajmin e ka bërë të ditur gazeta spanjolle "Marca" të mërkurën. Felipe 29-vjeçar, te Atletico do të transferohet në fund të këtij edicion për 30 milionë euro dëmshpërblim. Ai te ekipi spanjoll do ta zëvendësoj Diego Godinin, i cili do të transferohet te skuadra e Interit, transmeton Koha Ditore.

Felipe me Atletico Madridin do të firmos kontratë katërvjeçare. Ai ka kontratë me Porton deri në vitin 2021 kurse këtë edicion në 49 paraqitje ka shënuar tri gola dhe ka sy asistime.

Felipe është pjesë e Portos prej vitit 2016 kur u transferua nga skuadra e Corinthiansit kurse karrierë ka bërë edhe te Coimbra-MG e Bragantino. Ai ka edhe një paraqitje me Përfaqësuesen e Brazilit.