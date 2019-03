Tifozët e Betisit duartrokasin dhe brohorasin emrin e Messit

Tre golat e Lionel Messit ndaj Real Betisit kanë detyruar edhe tifozët e kësaj skuadre të duartrokasin dhe brohorasin emrin e tij.

Messi ishte i jashtëzakonshëm në fitoren e Barcelonës 1 me 4.

Shikoni golat

Një video tregon se si i gjithë stadiumi duartrokiste dhe brohoriste emrin e tij edhe pse ai i takon një skuadre kundërshtare.

Betis fans with a standing ovation for the Greatest of time.#Messi pic.twitter.com/bH3UAfVnjt